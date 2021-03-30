В Тернополе прогремела стрельба на детской площадке

Как передает Politeka.net, об этом сообщили в отделе коммуникаций полиции области.

Об инциденте, который произошел 26 марта, в полицию сообщили очевидцы.

"На место происшествия выезжали правоохранители Тернопольского райуправления полиции. В ходе проверки стало известно, что подозреваемый вышел из бара и, проходя мимо детской площадки, выстрелил в воздух", - говорится в сообщении.

Мужчину уже удалось идентифицировать и задержать. Свой поступок он объяснил тем, что дети шумели и он таким образом пытался их успокоить выстрелом в воздух светло-шумового пистолета.



Теперь ему грозит наказание в виде штрафа от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до пяти лет.

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Один ребенок получил незначительную травму в области ключицы.

Полицию не вызвали в связи, что там были только дети, а молодые люди быстро скрылись.

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