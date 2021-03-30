Жена одного из защитников Донецкого аэропорта умерла на следующий день после мужа

Как передает Politeka.net, трагическую новость сообщила ее дочь на своей страничке в Facebook.

После длительной борьбы с раком Игорь Гофман ушел из жизни 28 марта, в возрасте 57 лет, в Каменском Днепропетровской области.
Он был старшиною роты з 93 ОМБр, а службу покинул после того, как узнал о болезни жены.

Проблемы со здоровьем у нее начались из-за постоянных стрессов, а не так давно она заразилась коронавирусов, который и стал причиной ее смерти.
"Всё, мой мозг уже отказывается просто верить в происходящее. Мама ушла за папой, сегодня не стало и её. Спасибо всем за поддержку моральную и не только. Коронавирус, теперь верим", - сообщила их дочь Вера.


Украинцы также выразили соболезнования девушке.

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"Вера, самые искренние соболезнования! Держитесь!", "Я запомню ее веселой, умной, мудрой и интересной. Светлая память", "Вера, прими соболезнования. Царство небесное родителям. Держись. Очень жаль", Ужас, держитесь, это страшно. Примите соболезнования! Земля пухом и вечная память", - писали под постом Веры.

Напомним, молодой боец ВСУ распрощался с жизнью на Донбассе.

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