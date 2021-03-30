Жена одного из защитников Донецкого аэропорта умерла на следующий день после мужа

Как передает Politeka.net, трагическую новость сообщила ее дочь на своей страничке в Facebook.





После длительной борьбы с раком Игорь Гофман ушел из жизни 28 марта, в возрасте 57 лет, в Каменском Днепропетровской области.

Он был старшиною роты з 93 ОМБр, а службу покинул после того, как узнал о болезни жены.

Проблемы со здоровьем у нее начались из-за постоянных стрессов, а не так давно она заразилась коронавирусов, который и стал причиной ее смерти. Проблемы со здоровьем у нее начались из-за постоянных стрессов, а не так давно она заразилась коронавирусов, который и стал причиной ее смерти.

Напомним, молодой боец ВСУ распрощался с жизнью на Донбассе.

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