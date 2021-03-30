Жена одного из защитников Донецкого аэропорта умерла на следующий день после мужа
Как передает Politeka.net, трагическую новость сообщила ее дочь на своей страничке в Facebook.
Проблемы со здоровьем у нее начались из-за постоянных стрессов, а не так давно она заразилась коронавирусов, который и стал причиной ее смерти.
Украинцы также выразили соболезнования девушке.
Дан Балан ошеломил возвращением на "Голос країни", все ради Кароль: "Малыш, ты че нервничаешь?"
Каменских расплакалась, уехав от Потапа с подругой, тайна расставания раскрыта: "Я поняла, что нужно..."
Прожиточный минимум в Украине изменится, в Минсоцполитики сделали важное заявление: "Для расчета соцвыплат..."
Дан Балан ошеломил возвращением на "Голос країни", все ради Кароль: "Малыш, ты че нервничаешь?"
Распоясавшийся Данилко нашел себе невесту, Каменских с Поляковой приревновали: "Андрей, она забеременела!"
"Вера, самые искренние соболезнования! Держитесь!", "Я запомню ее веселой, умной, мудрой и интересной. Светлая память", "Вера, прими соболезнования. Царство небесное родителям. Держись. Очень жаль", Ужас, держитесь, это страшно. Примите соболезнования! Земля пухом и вечная память", - писали под постом Веры.
Напомним, молодой боец ВСУ распрощался с жизнью на Донбассе.
А еще Politeka писала, что под Киевом трагически оборвалась жизнь ветерана АТО: что произошло.
Также Politeka сообщала, что трагически оборвалась жизнь 26-летнего бойца ВСУ, украинцы скорбят: "Остались жена и маленький сын...".