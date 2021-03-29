Ушел из жизни один из защитников Донецкого аэропорта

Как передает Politeka.net, трагическую новость сообщил журналист Юрий Бутусов на своей страничке в Facebook.

"Абсолютно бесстрашный, щепетильно честный, безостановочно работоспособный, критично мыслящий, самостоятельный, обязательный, он был одним из самых лучших из нас, он двигал вперед наше время", - сообщил Бутусов.

Игорь Гофман ушел из жизни 28 марта, в возрасте 57 лет, в Каменском Днепропетровской области.

Он был старшиною роты з 93 ОМБр, а службу покинул после того, как узнал о болезни жены.



Проблемы со здоровьем у нее начались из-за постоянных стрессов.