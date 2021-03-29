Ушел из жизни один из защитников Донецкого аэропорта
Как передает Politeka.net, трагическую новость сообщил журналист Юрий Бутусов на своей страничке в Facebook.
"Абсолютно бесстрашный, щепетильно честный, безостановочно работоспособный, критично мыслящий, самостоятельный, обязательный, он был одним из самых лучших из нас, он двигал вперед наше время", - сообщил Бутусов.
Он был старшиною роты з 93 ОМБр, а службу покинул после того, как узнал о болезни жены.
Проблемы со здоровьем у нее начались из-за постоянных стрессов.
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"Это был страшный удар. После этого у Игоря резко обострились проблемы со здоровьем, и вскоре диагноз стал очевиден - онкология, поздняя стадия... Страшные перегрузки на фронте не прошли даром. Он обратился за помощью только в октябре 2020-го - когда уже потерял голос, рак добрался до горла", - рассказал журналист.
Напомним, молодой боец ВСУ распрощался с жизнью на Донбассе.
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