Ушел из жизни один из защитников Донецкого аэропорта

Как передает Politeka.net, трагическую новость сообщил журналист Юрий Бутусов на своей страничке в Facebook.

"Абсолютно бесстрашный, щепетильно честный, безостановочно работоспособный, критично мыслящий, самостоятельный, обязательный, он был одним из самых лучших из нас, он двигал вперед наше время", - сообщил Бутусов.

Игорь Гофман ушел из жизни 28 марта, в возрасте 57 лет, в Каменском Днепропетровской области.

Он был старшиною роты з 93 ОМБр, а службу покинул после того, как узнал о болезни жены.

Проблемы со здоровьем у нее начались из-за постоянных стрессов.

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Весной 2020-го в возрасте 38 лет ушел из жизни его сын.

"Это был страшный удар. После этого у Игоря резко обострились проблемы со здоровьем, и вскоре диагноз стал очевиден - онкология, поздняя стадия... Страшные перегрузки на фронте не прошли даром. Он обратился за помощью только в октябре 2020-го - когда уже потерял голос, рак добрался до горла", - рассказал журналист.

Болезнь прогрессировала. Несмотря на финансовую помощь от неравнодушных, спасти его не удалось.
"Системно лечить Игоря было тяжело - его организм был сильно истощен войной. За последние месяцы он потерял более 50 кг веса, он был предельно истощен, но боролся до конца", - поделился журналист.