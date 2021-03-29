На Черкасчине в результате пожара погибли дети

Как передает Politeka.net, подробности трагического происшествия рассказали Telegram-канале ГСЧС Украины.



Жилой дом в селе Белозерье вспыхнул днем, 27 марта.

"На место происшествия прибыли спасатели 3-й Государственной пожарно-спасательной части и местная пожарная команда из села Хацьки. В результате пожара подверглись отравлению продуктами горения 3 человека: женщина пожилого возраста и 2 ребенка", - говорится в сообщении.

Несмотря на все усилия медиков, 68 женщину и двух девочек 6 и 4 лет спасти не удалось.

По предварительным данным, причина пожара нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.



Ранее мы сообщали, что в Киеве произошел пожар на улице Старовокзальной. Там возле остановки скоростного трамвая сгорел супермаркет. По данным спасателей, в среду ночью, 24 марта, в 00:31 поступило сообщение о пожаре на ул. Старовокзальной, 21, что в Шевченковском районе столицы.



К счастью, обошлось без жертв.

Напомним, масштабный пожар разгорелся на набережной в Киеве: дым виден с разных концов города, кадры.

Ранее Politeka сообщала, что в Киеве посреди дороги загорелось авто: на месте осталась только груда металла, кадры последствий.

Также Politeka писала о том, что задымление в жилом доме на Киевщине унесло жизни людей, кадры трагедии: "спасатели открыли дверь и...".



