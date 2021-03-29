Умер выдающийся ученый и талантливый врач Олег Рыбалов

Как передает Politeka.net, трагическую новость сообщили на Facebook-страничке университета УМСА.

Олег Васильевич был одним из основателей хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии Украины. Всемирно признанный выдающийся ученый ушел из жизни накануне своего 80-летия.

"Его золотые руки спасли жизни и здоровье многих тысяч пациентов. Он был образцом для нескольких поколений его многочисленных учеников и коллег и бесчисленного плеяды студенчества. До последнего своего вздоха профессор Рыбалов Олег Васильевич оказывал медицинскую помощь больным, готовил молодых ученых, формировало их мировоззрение, принимал постоянное участие в развитии хирургической стоматологии в Украине, имел активную жизненную позицию", - говорится в сообщении.

Украинцы также выразили соболезнования родным и близким медика.

"Светлая память. Величайшее сочувствие родным и друзьям", "В то время я был его пациентом и студентом, у него золотые руки и белое сердце. Светлая память! Соболезнования родным и близким!", "Вечная память врачу от Бога", - писали в комментариях под постом.



