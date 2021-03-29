Под Киевом расправились с ветеранов АТО и активистом Александром Мандычем



Как передает Politeka.net, подробности преступления сообщили на Facebook-страничке Киевской городской прокуратуры.

По предварительной информации, уже задержаны трое подозреваемых.



"Поздно вечером 24 марта 2021 указанные лица, находясь в квартире 37-летнего потерпевшего на Печерске, около часа удерживали его против воли и наносили удары в различные части тела. После этого полуобморочного мужчину силой посадили в автомобиль и вывезли в неизвестном направлении", - говорится в сообщении.

Следствию удалось выяснить, что Александра убили, а его тело спрятали в заброшенной канаве на Киевщине.

"28 марта, тело погибшего с множественными травмами, в том числе ножевыми ранениями, было найдено. Эксперты устанавливают причину смерти и механизм причинения травм", - сообщили в прокуратуре.

Напомним, о пропаже 37-летнего Александра Мандича, который более известный в ветеранских кругах по позывному Ташкент, стало известно 24 марта.

Напомним, молодой боец ВСУ распрощался с жизнью на Донбассе.

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