Маленький Олежка нуждается в нашей помощи
Все это время лечение было возможно только с помощью неравнодушных людей.
Олежкина история борьбы началась два года назад. Тогда впервые прозвучало слово «рак». Новообразование в орбите глаза удалили, провели 18 курсов лучевой и 4 курса химиотерапии. Спустя восемь месяцев борьбы наступила долгожданная ремиссия, а ещё через три месяца рецидив и невозможность помощи в Украине.
За время поиска заграничной клиники опухоль начала расти, выдавливая глазик из орбиты. Вскоре он вообще перестал закрываться. Турецкая клиника согласилась принять измученного Олежку, и дала шанс на жизнь.
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Химиотерапия, удаление остатков опухоли, точечная лучевая терапия и аутотрансплантация костного мозга. За время лечения Олег пережил судороги, остановку дыхания, сильнейшие приступы рвоты и обмороки, сильно похудел.
Теперь длительное лечение завершено, но на итоговые обследования средств уже не хватает.
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