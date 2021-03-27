Маленький Олежка нуждается в нашей помощи

Все это время лечение было возможно только с помощью неравнодушных людей.

Олежкина история борьбы началась два года назад. Тогда впервые прозвучало слово «рак». Новообразование в орбите глаза удалили, провели 18 курсов лучевой и 4 курса химиотерапии. Спустя восемь месяцев борьбы наступила долгожданная ремиссия, а ещё через три месяца рецидив и невозможность помощи в Украине.

За время поиска заграничной клиники опухоль начала расти, выдавливая глазик из орбиты. Вскоре он вообще перестал закрываться. Турецкая клиника согласилась принять измученного Олежку, и дала шанс на жизнь.

Химиотерапия, удаление остатков опухоли, точечная лучевая терапия и аутотрансплантация костного мозга. За время лечения Олег пережил судороги, остановку дыхания, сильнейшие приступы рвоты и обмороки, сильно похудел.

Теперь длительное лечение завершено, но на итоговые обследования средств уже не хватает.

"Все это время лечение было возможно только с помощью неравнодушных людей. Именно эти пожертвования помогают закрывать счета в клинике и продолжать борьбу. Сейчас Олег на финишной прямой — нужно пройти контрольные обследования после пройденного лечения. Поддержите Олега, поддержите его маму Аню. Пусть у них получится!

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