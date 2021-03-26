В Днепре мужчина сбросился со здания детского сада



Об этом сообщает местный портал "Вгороде".

Все произошло в детском садике №139 "Журавушка".

По предварительной информации, мужчина зашел во двор садика, поднялся по пожарной лестнице на крышу двухэтажного здания и прыгнул вниз.

Предварительно, мужчина получил травмы несовместимые с жизнью.

К счастью, дети свидетелями инцидента не стали.

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