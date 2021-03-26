14-летний ребенок может стать инвалидом из-за собственной матери
Как передает Politeka.net, об этом сообщили в пресс-службе Днепропетровской областной прокуратуры.
33-летнюю жительницу г. Терновка обвиняют в злостном невыполнении установленных законом обязанностей по уходу за ребенком, повлекшее тяжкие последствия.
Как удалось выяснить следствию, она, зная, что ее сын имеет тяжелые заболевания, не уделяла ребенку должного внимания.
Ребенка только выписали из больницы, а женщина продолжила вести аморальный образ жизни и злоупотреблять алкогольными напитками.
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"В течение длительного времени женщина игнорировала рекомендации врачей, не водила мальчика на медицинский осмотр, что привело к формированию у него патологии «токсическое поражение сердца», которая может привести к инвалидности", - говорится в сообщении.
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Известно, что педагога временно отстранили от работы, однако увольнять женщину не будут.
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