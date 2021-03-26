"В течение длительного времени женщина игнорировала рекомендации врачей, не водила мальчика на медицинский осмотр, что привело к формированию у него патологии «токсическое поражение сердца», которая может привести к инвалидности", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что в Одесской области учительница приказала вынести за территорию школы ребенка со сломанной ногой.

Во время урока 6-классник сломал ногу, но вместо того, чтобы оказать ребенку помощь, учительница попросила старшеклассников вынести его за территорию учебного заведения.

Известно, что педагога временно отстранили от работы, однако увольнять женщину не будут.

Напомним, в Днепре на ходу из маршрутки выпал пассажир, кадры: "встал, собрал вещи и...".

Ранее Politeka писала, что в Днепре маршрутчик поиздевался над человеком с инвалидностью: "зажал дверью и проехал несколько...".