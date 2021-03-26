Украина понесла многочисленные потери на фронте

Как передает Politeka.net, об этом сообщил журналист Юрий Бутусов на своей страничке в Facebook.



"В 13.45 российские войска обстреляли из минометов украинские позиции в районе поселка Шумы. В результате обстрела погибло 4 украинских военнослужащих", - говорится в сообщении.



Бутосов отметил, что после ротации 503-го батальона морской пехоты российские войска резко усилили активность в данном районе.



По его словам, ситуация не может не вызывать беспокойства, поскольку именно здесь одна из тех точек, где противник постоянно проводит обстрелы из гаубиц, минометов и стрелкового оружия.



"Высока вероятность, что в районе Шумов может последовать российская атака для захвата передовых украинских позиций", - отметил журналист. По его словам, ситуация не может не вызывать беспокойства, поскольку именно здесь одна из тех точек, где противник постоянно проводит обстрелы из гаубиц, минометов и стрелкового оружия."Высока вероятность, что в районе Шумов может последовать российская атака для захвата передовых украинских позиций", - отметил журналист.





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