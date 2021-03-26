Украина понесла многочисленные потери на фронте
Как передает Politeka.net, об этом сообщил журналист Юрий Бутусов на своей страничке в Facebook.
Бутосов отметил, что после ротации 503-го батальона морской пехоты российские войска резко усилили активность в данном районе.
По его словам, ситуация не может не вызывать беспокойства, поскольку именно здесь одна из тех точек, где противник постоянно проводит обстрелы из гаубиц, минометов и стрелкового оружия.
"Высока вероятность, что в районе Шумов может последовать российская атака для захвата передовых украинских позиций", - отметил журналист.
Ранее мы сообщали, что 18 марта на фронте также оборвалась жизнь украинца.
Он получил пулевое ранение. Медицинская помощь была оказана оперативно, но спасти военного не удалось.
Напомним, что Украина понесла невосполнимые потери на Донбассе: в ВСУ сообщил горестную весть.
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