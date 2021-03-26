37-летнюяя Татьяна Ткачук находилась на позднем сроке беременности. 7 марта в ее дома произошел пожар.
Ее сожитель от отравления чадным газом скончался в "скорой", а женщину недавно выписали с больницы.
Спустя несколько недель, Татьяну без признаков жизни обнаружила соседка.
Также среди хлама в шкафу нашли мертвую новорожденную девочку.
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По предварительной информации, женщина скончалась из-за хронических болезней, а ее ребенок появилась на свет мертвой.
Все началось со звонка медсестры местной больницы к правоохранителям. Она сообщила, что к ним поступила женщина с кровотечением. При осмотре врачи выяснили, что она была на 33 недели беременности.
Полицейские направились к месту жительства роженицы и в уличном туалете обнаружили тело новорожденного мальчика.
Ранее мы писали, что поиски 7-летней девочки на Херсонщине закончились трагически: "Тело обнаружили в..." .
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