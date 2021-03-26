На Винничине обнаружили тела женщины и ее ребенка

Подробности жуткой трагедии рассказали на " 33 канале ".

37-летнюяя Татьяна Ткачук находилась на позднем сроке беременности. 7 марта в ее дома произошел пожар.

Ее сожитель от отравления чадным газом скончался в "скорой", а женщину недавно выписали с больницы.



Спустя несколько недель, Татьяну без признаков жизни обнаружила соседка.

Также среди хлама в шкафу нашли мертвую новорожденную девочку.

По предварительной информации, женщина скончалась из-за хронических болезней, а ее ребенок появилась на свет мертвой.





Ранее мы рассказывали, что на Херсонщине нашли мертвым новорожденного ребенка.



Все началось со звонка медсестры местной больницы к правоохранителям. Она сообщила, что к ним поступила женщина с кровотечением. При осмотре врачи выяснили, что она была на 33 недели беременности.

Более того, при ней не выявили ребенка.

Полицейские направились к месту жительства роженицы и в уличном туалете обнаружили тело новорожденного мальчика.



Ранее мы писали, что поиски 7-летней девочки на Херсонщине закончились трагически: "Тело обнаружили в..." .

Как сообщала Politeka, харьковские волонтеры больше 4-х дней искали 7-летнюю девочку, детали.

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