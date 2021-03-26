В Египте столкнулись два пассажирских поезда
Как передает Politeka.net, первые подробности сообщают в местные СМИ.
По предварительной информации от министерства здравоохранения Египта, в аварии 32 человека погибли и еще как минимум 66 пострадали.
На месте ЧП в городе Тахта в египетской провинции Сохаг работают спасатели.
Известно, что с рельсов сошли три пассажирских вагона.
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Ранее мы рассказывали, в Киеве произошла трагедия на Центральном железнодорожном вокзале столицы. Мужчине поездом отрезало ноги. Пострадавшего в тяжелом состоянии забрали медики скорой помощи в больницу.
Была ли это попытка самоубийства или несчастный случай - пока неизвестно. На месте работала следственно-оперативная группа, которая и должна установить подробности инцидента.
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