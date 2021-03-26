В Египте столкнулись два пассажирских поезда



Как передает Politeka.net, первые подробности сообщают в местные СМИ.



По предварительной информации от министерства здравоохранения Египта, в аварии 32 человека погибли и еще как минимум 66 пострадали.

На месте ЧП в городе Тахта в египетской провинции Сохаг работают спасатели.

Известно, что с рельсов сошли три пассажирских вагона.





Ранее мы рассказывали, в Киеве произошла трагедия на Центральном железнодорожном вокзале столицы. Мужчине поездом отрезало ноги. Пострадавшего в тяжелом состоянии забрали медики скорой помощи в больницу.

Была ли это попытка самоубийства или несчастный случай - пока неизвестно. На месте работала следственно-оперативная группа, которая и должна установить подробности инцидента.

Напомним, жуткая авария произошла в Днепре, кадры с места ДТП: движение парализовано

Как сообщала Politeka, ЧП на железной дороге: людей вырезают из искореженного авто, кадры жуткой аварии

Также сообщалось, что трагедия с пассажиром случилась прямо в вагоне поезда на Одесчине: подробности ЧП