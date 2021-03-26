В июле ему могло бы исполниться 50...

В польской больнице скончался еще один украинец, который попал в ужасную аварию

Об этом сообщает издание "Тернопільські події".

49-летний житель Тернопольщины, который попал в аварию с участием рейсового автобуса, скончался в больнице.

ДТП произошло еще 6 марта на территории Польши.

Среди них и житель села Цыгане, на Борщевщины. Его звали Василий Окряк.

В июле мужчине могло бы исполниться 50. Он возвращался домой, мама заболела, а она ухаживала за детьми, пока Василий был на заработках. У него остались сын и дочь.

"Тело покойного привезут в Тернопольскую 26 марта. В селе рассказали, что они молились за спасение Василия, но тот же умер в больнице", - говорится в сообщении.

Ранее мы рассказывали, что трехлетний украинец остался сиротой после трагедии в Чехии.

Его мама, 27-летняя заробитчанка с Ивано-Франковщины Оксана Василив, упала с высоты, когда под ней провалился стеклянный пол в здании банка.

Работать в Европе девушка начала несколько лет назад, когда ее сыну Давиду не было и года.

Оксана воспитывала мальчика одна, поскольку сразу после его рождения их оставит его отец.

Напомним о ЧП с маршруткой в Киеве, кадры: "переполнена на полном ходу...".

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.

Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.