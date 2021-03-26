Юная украинка удивила храбростью во время ограбления

Как передает Politeka.net, о смелом поступке 11-летней школьницы рассказали в отделе коммуникаций полиции Львовской области.

Инцидент произошел на одной из улиц города. Девочка шла возле остановки, когда на нее сзади напал неизвестный. Он вырвал телефон у нее из рук и повалил на землю.

"Однако девочка не растерялась и побежала за злоумышленником. Вместе с неравнодушными прохожими мужчина был задержан и передан работникам полиции. Как установили правоохранители, к ограблению малолетней причастен 36-летний житель Львова", - рассказали в полиции.

За свою храбрость школьница получила в подарок мягкую игрушку и благодарность от правоохранителей.

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спасатели, пожарные