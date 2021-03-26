Юная украинка удивила храбростью во время ограбления
Как передает Politeka.net, о смелом поступке 11-летней школьницы рассказали в отделе коммуникаций полиции Львовской области.
Инцидент произошел на одной из улиц города. Девочка шла возле остановки, когда на нее сзади напал неизвестный. Он вырвал телефон у нее из рук и повалил на землю.
"Однако девочка не растерялась и побежала за злоумышленником. Вместе с неравнодушными прохожими мужчина был задержан и передан работникам полиции. Как установили правоохранители, к ограблению малолетней причастен 36-летний житель Львова", - рассказали в полиции.
За свою храбрость школьница получила в подарок мягкую игрушку и благодарность от правоохранителей.
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Ранее мы рассказывали, что юная девочка помогла предотвратить пожар в Киеве.
Она была единственной, кто заметил мерцание огня и дым, который просачивался сквозь окно квартиры на ул. Петра Запорожца в Деснянском районе Киева 29 января. Об этом она сказала маме, которая и вызвала пожарных.
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