Юная украинка удивила храбростью во время ограбления

Как передает Politeka.net, о смелом поступке 11-летней школьницы рассказали в отделе коммуникаций полиции Львовской области.

Инцидент произошел на одной из улиц города. Девочка шла возле остановки, когда на нее сзади напал неизвестный. Он вырвал телефон у нее из рук и повалил на землю.

"Однако девочка не растерялась и побежала за злоумышленником. Вместе с неравнодушными прохожими мужчина был задержан и передан работникам полиции. Как установили правоохранители, к ограблению малолетней причастен 36-летний житель Львова", - рассказали в полиции.

За свою храбрость школьница получила в подарок мягкую игрушку и благодарность от правоохранителей.

Ранее мы рассказывали, что юная девочка помогла предотвратить пожар в Киеве.

Она была единственной, кто заметил мерцание огня и дым, который просачивался сквозь окно квартиры на ул. Петра Запорожца в Деснянском районе Киева 29 января. Об этом она сказала маме, которая и вызвала пожарных.