На Полтавщине гражданский муж избивал жену более одного года

Как передает Politeka.net, свою историю женщина рассказала в сюжете "ТСН" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Не так давно Ольга обнародовала видео, на котором ее бывший муж издевается над ней да и еще при маленьких детях.

По ее словам, регулярные избиения начались еще в прошлом году.

"Он говорил: "Я знаю, как тебя бить так, что не будет никаких синяков ", - рассказала Ольга.

Женщина надеялась, что их семью можно сохранить, поэтому и не обращалась в правоохранительные органы. Но она все-таки не выдержала и обратилась полицию.

По ее словам, мужчина не только бил, но и унижал ее. Более того, он подал на алименты и запрещал ей видеть детей.

А вот у мужчины совсем другая версия произошедшего:

"Я ее не бил. Она меня спровоцировала. Это шоу она создала, чтобы стать звездой в YouTube", - уверяет он.

По его словам, между матерью и детьми никогда не становился, а один из их детей живет с ним, потому что так захотел сам мальчик.

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