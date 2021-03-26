На Полтавщине гражданский муж избивал жену более одного года
Как передает Politeka.net, свою историю женщина рассказала в сюжете "ТСН" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Не так давно Ольга обнародовала видео, на котором ее бывший муж издевается над ней да и еще при маленьких детях.
По ее словам, регулярные избиения начались еще в прошлом году.
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"Он говорил: "Я знаю, как тебя бить так, что не будет никаких синяков ", - рассказала Ольга.
Женщина надеялась, что их семью можно сохранить, поэтому и не обращалась в правоохранительные органы. Но она все-таки не выдержала и обратилась полицию.
По ее словам, мужчина не только бил, но и унижал ее. Более того, он подал на алименты и запрещал ей видеть детей.
А вот у мужчины совсем другая версия произошедшего:
"Я ее не бил. Она меня спровоцировала. Это шоу она создала, чтобы стать звездой в YouTube", - уверяет он.
По его словам, между матерью и детьми никогда не становился, а один из их детей живет с ним, потому что так захотел сам мальчик.
Напомним, в Киеве возле метро жестоко избивают людей и снимают это на камеру: "деньги и вещи не интересуют".
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