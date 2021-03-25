В Португалии в автомобильной аварии погибли двое молодых украинцев

Как пишет информагентство "АСС", ДТП со смертельным исходом произошла 18 марта. В аварии погиб 22-летний житель Черновцов и его 18-летняя невеста.

Известно, что автомобиль погибших столкнулся с авто, которое ехало на встречу. В результате столкновения, люди оказались зажаты в кузове автомобиля. Спасателям пришлось извлекать парня и девушку из автомобиля при помощи специального оборудования, но спасти их не удалось. Во время приезда спасателей пострадавшие уже были без сознания. Личность погибших установили благодаря чекам из супермакетов, на которых сохранились их фамилии.

По предварительной информации, один из водителей не справился с управлением, поэтому машины столкнулись. Точные причины аварии устанавливает полиция.

О смерти пары изданию сообщили родственники погибших, которые просят помочь вывезти тела в Украину. Известно, что парень с родителями в последнее время жил в Португалии. Трагичности ситуации добавляет тот факт, что за день до ДТП пара подала документы на роспись. В день аварии мужчина взял выходной, чтобы провести время со своей возлюбленной.

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