Это ж каким негодяем нужно быть, чтобы такое сделать!

Под Киевом преступник избил и ограбил 95-летнюю женщину

Как передает Politeka.net, подробности вопиющего инцидента рассказали на Facebook-страничке МВД Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

К правоохранителя обратилась внучка пострадавшей и сообщила о наглом нападении на старушку.

"Он постучал к бабушке, а когда она открыла дверь, схватил ее за шею, начал бить и душить, угрожал расправиться ножом, требуя деньги. Беспомощная женщина отдала ему последние 300 гривен", - рассказали в полиции.



Как оказалось, старушку ограбил 27-летний местный житель. После "налета" он сбежал на Харьковщину.



Спустя сутки после инцидента его удалось задержать. В содеянном злоумышленник признался.

Ранее мы рассказывали, что на Тернопольщине сын убил собственного отца.

Мужчина почти не работал своей жизни и "сидел на шее" у своих пожилых родителей, которые обеспечивали его.

В очередной раз он выпивший вернулся домом и набросился на родителей с кулаками. Он бил отца на глазах у 74-летней матери и требовал денег на очередную бутылку.

Избитый пенсионер не дожил до утра.

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