Под Киевом преступник избил и ограбил 95-летнюю женщину
Как передает Politeka.net, подробности вопиющего инцидента рассказали на Facebook-страничке МВД Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
К правоохранителя обратилась внучка пострадавшей и сообщила о наглом нападении на старушку.
"Он постучал к бабушке, а когда она открыла дверь, схватил ее за шею, начал бить и душить, угрожал расправиться ножом, требуя деньги. Беспомощная женщина отдала ему последние 300 гривен", - рассказали в полиции.
Как оказалось, старушку ограбил 27-летний местный житель. После "налета" он сбежал на Харьковщину.
Спустя сутки после инцидента его удалось задержать. В содеянном злоумышленник признался.
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