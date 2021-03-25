В Луцке маршрутка с людьми попала в аварию

Подробности инцидента сообщили "Волинські новини".

ДТП произошло днем, 25 марта.

В результате столкновения у маршрутного автобуса была повреждена правая часть, а также от удара вылетело лобовое стекло. Грузовик также получил механические повреждения передней части.

По предварительной информации, в аварии пострадало восемь человек, семь из которых были доставлены в местную больницу.

Ранее мы сообщали, на скользкой дороге внедорожник слетел на обочину и заблокировал людей в салоне.

Жуткая авария произошла на Одесчине.

Так, на участке дороги на рыбный порт на обочину водитель внедорожника Toyota Land Cruiser не справился с управлением и слетел в кювет. В результате аварии двух людей зажало в автомобиле. Их пришлось извлекать с помощью спецсредств.

Кроме того мы писали, что в Киеве ЧП с маршруткой, кадры: "переполнена на полном ходу...".

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.

Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.











