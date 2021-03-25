В Луцке из окна больницы выпала пенсионерка

Подробности трагического инцидента сообщили "Волинські новини".

Все произошло утром, 25 марта. 81-летняя женщина выпала из окна и получила травмы несовместимые с жизнью.

По не ясно, было ли это самоубийство или несчастный случай, отметил директор городской клинической больницы Андрей Смольянинов.

Как сообщили в пресс-службе ГУНП в Волынской области, женщине, которая выпала с четвертого этажа лечебного учреждения, был 81 год. Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу.

Пока инцидент квалифицируют, как несчастный случай.

Ранее мы сообщали, что на Львовщине медсестра покончила жизнь самоубийством.

У работницы детской поликлиники заподозрили коронавирус и сразу же госпитализировали вместе с мужем в местную больницу. Но дождаться результатов ПЦР-теста она так и не успела.

Ночью она открыла окно и выпрыгнула прямо под приемный покоем.

Коллеги погибшей медсестры объяснить ее поступок не могут. По их словам, женщина улыбалась до последнего и подбадривала себя и мужа.

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