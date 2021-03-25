В больницы стали чаще поступать пациенты в тяжелом состоянии
Об этом в Фейсбук сообщила заведующий отделением анестезиологии и интенсивной терапии Наталья Матолинец.
"Эти больные нуждаются в круглосуточном интенсивном лечении с неинвазивной и инвазивной ИВЛ. Это 24ч в сутки постоянного мониторинга жизненных функций и клинических и лабораторных показателей. Наши врачи, интерны, медицинские сестрички и санитарки работают в чрезвычайно тяжелых условиях, как физически, так и морально! На пределе человеческих возможностей!",- отметила Матолинец.
Врач просит украинцев помочь медикам.
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" И главное - уважайте и цените наш труд! Так тяжжело, как сейчас, нам еще никогда не было!",- подытожила она.
Отметим, что ситуация с коронавирусом в Украине остается напряженной. Сейчас в "красной" зоне находятся Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Одесская, Сумская и Черновицкая области.
В свою очередь, секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что возможно введение нового локдауна по всей Украине.
Он заявил, ужесточение карантинных мер зависит от того, ухудшится ли ситуация с коронавирусом в ближайшее время.
Напомним, локдаун во всей Украине, в СНБО огорошили заявлением: "В ближайшее время...".
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