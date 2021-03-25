В Киеве намеренны декоммунизировать трех крупных объекта
Об этом сообщил глава Института национальной памяти Антон Дробович в интервью "chas.news".
По его словам, на процедуру демонтажа символики времен СССР с "Родины матери", памятника Щорса и мост Патона понадобится ориентировочно год.
"Из-за пандемии коронавируса ни министерству, ни правительству было не до того. Но здесь отправная точка — решение правительства об устранении. На процедуру демонтажа нужен ориентировочно год", - поделился Дробович.
Глава Института нацпамяти подчеркнул, что планируется начать с "Родины матери", но для этого понадобится "четкое решение правительства или министерства ".
Также Дрогобич отметил, что финансы для демонтажа герба со щитом на монументе предоставят меценаты.
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Напомним, в Украине вступил в силу пакет законов о декоммунизации 21 мая 2015 года.
Также мы сообщали, что в Харькове предлагали переименовать предприятие "Завод имени В.А. Малышева".
В Институте нацпамяти призвали концерн найти для завода другое название, поскольку Вячеслав Александрович Малышев был советским государственным деятелем, министром и членом ЦК КПСС, а потому, согласно закону о декоммунизации, предприятия, улицы и т. д не могут быть названы его именем.
Напомним, что известной скульптуре в центре Одессы отбили пикантную часть тела: кадры происходящего
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