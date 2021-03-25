В сети появились кадры смерти украинской военнослужащей Инны Нарожной

Как передает Politeka.net, видео с камер наблюдения опубликовали на Yourtube канале "Шарий net" (чтобы посмотреть - доскролльте страницу до конца)



Трагедия с 43-летней контрактницей Инной Нарожной произошла в поселке Черноморское.



На опубликованных кадрах видно, как женщина говорит со своими коллегами, после чего резко падает на асфальт лицом вниз. Находящиеся рядом люди попытались её как-то реанимировать, но все попытки оказались безуспешными.

Сослуживцы женщины рассказывали, что у женщины были хронические заболевания.

Двумя днями ранее Инна получила прививки от коронавируса, но судя по предварительной информации Военно-медицинского клинического центра Южного региона, смерть наступила в результате острых расстройств кровообращения.

Напомним, что к одесситам экстренно обратились из-за ситуации с вирусом: "Уже сегодня не хватает медиков"

А еще Politeka писала, что зараженных больше тысячи: как сейчас обстоят дела с COVID-19 в "красной" Одесской области

Также Politeka сообщала, что в МОЗ назвали вероятную причину трагедии с военной, которая сделала прививку от вируса: "У нее были..."