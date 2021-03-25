В сети появились кадры смерти украинской военнослужащей Инны Нарожной
Как передает Politeka.net, видео с камер наблюдения опубликовали на Yourtube канале "Шарий net" (чтобы посмотреть - доскролльте страницу до конца)
Трагедия с 43-летней контрактницей Инной Нарожной произошла в поселке Черноморское.
На опубликованных кадрах видно, как женщина говорит со своими коллегами, после чего резко падает на асфальт лицом вниз. Находящиеся рядом люди попытались её как-то реанимировать, но все попытки оказались безуспешными.
Сослуживцы женщины рассказывали, что у женщины были хронические заболевания.
Двумя днями ранее Инна получила прививки от коронавируса, но судя по предварительной информации Военно-медицинского клинического центра Южного региона, смерть наступила в результате острых расстройств кровообращения.
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