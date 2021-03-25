Украинку собирались хоронить в закрытом гробу, хоть тесты не подтвердили у нее коронавирус

Об инцидент в одном из поселков под Винницей рассказали на "33 канале".



Жизнь 48-летней Светланы Ратушняк оборвалась на прошлой неделе. В больницу женщина попала с подозрением на коронавирус, но и ее экспресс и ПРЦ тесты были отрицательны.

Более того, по словам родных, медики почти не уделяли времени погибшей.

"Маму положили в отделение интенсивной терапии, по телефону она жаловалась, что к ней часами не подходят, даже куска хлеба и воды не дали. Поэтому она слезно просила привезти еду. Нам с братом сказали, что нужно маме дать укол, чтобы ввести ее в кому, медики утверждали, что после него ей лучше. Мол, это последнее, что может спасти. Но после укола через пару часов мама умерла", - поделилась девушка.

Несмотря на негативные тесты на коронавирус в истории болезни медики написали, что у нее коронавирус, который и стал причиной смерти и хоронить ее нужно в закрытом гробу.



"Мать молодая, мы хотели похоронить как положено. Маму разрешили хоронить после того, как медикам заплатили деньги. И замотали ей белый пакет на голову. Никого не пускали в гроб. По нашему мнению, это уже издевательство над людьми, которым намеренно приписывают коронавирусную инфекцию, не разбираясь", - поделилась дочь Светланы.

Девушка добавила, что врачи признались, что "им дали приказ и им это нужно для статистики".

Напомним, китайский вирус погубил семью украинского депутата, двое детей остались сиротами.

Как сообщала Politeka, закупка вакцины от вируса может стать запоздалой, врач предупредил.

Также Politeka писала, что зараженных украинцев стало меньше: врач назвала причину и раскрыла, что будет дальше.