На Донеччине обнаружили маленького ребенка возле трамвайных путей
Как передает Politeka.net, о произошедшем рассказали в районном управлении полиции города Краматорск.
К правоохранителям обратилась женщина, которая и нашла ребенка.
"Ребенок полз вдоль трамвайного пути, который находится на мосту под которым проходит река. Осознавая всю опасность и последствия к которым это может привести, женщина осталась с ребенком до приезда полиции", - говорится в сообщении.
Прибывшие на место полицейские выяснили, что в то день мать оставила ребенка под присмотром своего 12-летнего сына. Однако подросток не досмотрел.
Галкин ошарашил известием, что уезжает от Пугачевой и детей, что произошло: "В таком виде?"
Ловелас Винник нашел себе на Голосі країни новую "молодую волчицу": "Все, Олегу пипец от Балана"
Распоясавшийся Данилко нашел себе невесту, Каменских с Поляковой приревновали: "Андрей, она забеременела!"
Раздетая Лопес прикрылась одним листком, как настоящая амазонка в тропиках: "Экзотика приехала"
27-летняя королева красоты внезапно скончалась за границей, врачи не успели: "Молила о помощи"
По данному факту направлено письмо в службу по делам детей Дружковского городского совета для дальнейшей проверки.
Ранее мы рассказывали, что две юные школьницы сбежали от родителей в Кривом Роге.
Перед побегом девочки рассказали подружкам, что якобы хотят проучить своих родителей.
Школьницы намеревались отправиться в один из районов города, чтобы купить там одеяло, и таким образов хотели "заставить родителей плакать" и "чтобы их все искали".
К поискам школьниц было привлечено примерно полсотни неравнодушных жителей и экипажи полиции.
К счастью, их все таки удалось найти.
Напомним, под Киевом пропал ребенок, идут розыски.
Как сообщала Politeka, в столице накрыли торговцев фальшивыми документами.
Также Politeka писала, в Киеве ограбили кредитный киоск, есть пострадавшие.