На Донеччине обнаружили маленького ребенка возле трамвайных путей

Как передает Politeka.net, о произошедшем рассказали в районном управлении полиции города Краматорск.



К правоохранителям обратилась женщина, которая и нашла ребенка.

"Ребенок полз вдоль трамвайного пути, который находится на мосту под которым проходит река. Осознавая всю опасность и последствия к которым это может привести, женщина осталась с ребенком до приезда полиции", - говорится в сообщении.

Прибывшие на место полицейские выяснили, что в то день мать оставила ребенка под присмотром своего 12-летнего сына. Однако подросток не досмотрел.

По данному факту направлено письмо в службу по делам детей Дружковского городского совета для дальнейшей проверки.





Ранее мы рассказывали, что две юные школьницы сбежали от родителей в Кривом Роге.

Перед побегом девочки рассказали подружкам, что якобы хотят проучить своих родителей.

Школьницы намеревались отправиться в один из районов города, чтобы купить там одеяло, и таким образов хотели "заставить родителей плакать" и "чтобы их все искали".

К поискам школьниц было привлечено примерно полсотни неравнодушных жителей и экипажи полиции.

К счастью, их все таки удалось найти.

Напомним, под Киевом пропал ребенок, идут розыски.

Как сообщала Politeka, в столице накрыли торговцев фальшивыми документами.

Также Politeka писала, в Киеве ограбили кредитный киоск, есть пострадавшие.