В школе во время урока произошел взрыв гранаты
Как передает Politeka.net, жуткий инцидент случился в республике Дегестан.

По информации Telegram-канала "Life-shot", педагог учил детей разбирать гранату, но в последний момент понял, что она не учебная. Устройство взорвалось.

"Когда препод начал разбирать верхнюю часть, услышал щелчок — и понял, что взрыва не избежать. Он зажал снаряд в кулак, прижал к животу и отвернулся от учеников. На правой руке из пальцев остался только мизинец. Дети не пострадали", - говорится в сообщении.

Одни из учеников не растерялся, и оказал учителю первую помощь - снял с пояса ремень и перевязал руку, остановив кровотечение.


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