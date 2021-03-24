Все случилось на уроке ОБЖ...

В школе во время урока произошел взрыв гранаты



Как передает Politeka.net, жуткий инцидент случился в республике Дегестан.

По информации Telegram-канала "Life-shot", педагог учил детей разбирать гранату, но в последний момент понял, что она не учебная. Устройство взорвалось.

"Когда препод начал разбирать верхнюю часть, услышал щелчок — и понял, что взрыва не избежать. Он зажал снаряд в кулак, прижал к животу и отвернулся от учеников. На правой руке из пальцев остался только мизинец. Дети не пострадали", - говорится в сообщении.

Одни из учеников не растерялся, и оказал учителю первую помощь - снял с пояса ремень и перевязал руку, остановив кровотечение.







Ранее мы рассказывали, что мужчина в Виннице угрожал взорвать гранату в квартире.

Инцидент произошел ночью.

Было введено в действие полицейский специальную операцию «Гром», на место происшествия выехали все службы оперативного реагирования полиции. Из дома эвакуировали жителей.

Спустя несколько часов переговоров правоохранителям все-таки удалось уговорить жену открыть дверь. Спецподразделению КОРД удалось обезвредить и задержать злоумышленника.

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