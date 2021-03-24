В Подмосковье нашли двух девочек, которые жили в ужасающих условиях и без присмотра



Как передает Politeka.net, вопиющие подробности сообщил Telegram-канал "Mash".

Девочки жили просто в страшных условиях в компании 19-ти кошек. Дом был просто завален мусором и бутылкам и из-под спиртного.

По словам матери, младшая дочь оставалась на пять дней под присмотром её знакомого, а сама она заглядывала только проверить ребенка.

Дацэ и Мышану полицейские обнаружили случайно, когда погнались за подозрительным парнем они пошли вслед за ним в частный дом. Там они обнаружили недокормленных, чудовищно грязных девочек 6 и 11 лет.

"Младшая, Дацэ, ползала на четвереньках, откликалась на "кис-кис" и не могла говорить. Медики не сразу смогли определить их возраст — обе были слишком истощены. Старшая, Мышана, не могла вспомнить, когда в последний раз была в школе. Сейчас обе девочки в больнице", - говорится в сообщении.



Напомним, Отказался давать в долг: на Одесчине мужчину нашли с проломленной головой в доме, детали трагедии.

Как сообщала Politeka, "Смотрел в сторону сарая, где нашли тело": подозреваемый в трагедии с Маши Борисовой хотел повеситься, детали.

Также Politeka писала, Киевлянин ради наследства "заказал" собственного отца, детали трагедии: "более 25 ножевых ранений...".











