В Подмосковье нашли двух девочек, которые жили в ужасающих условиях и без присмотра
Как передает Politeka.net, вопиющие подробности сообщил Telegram-канал "Mash".
Девочки жили просто в страшных условиях в компании 19-ти кошек. Дом был просто завален мусором и бутылкам и из-под спиртного.
По словам матери, младшая дочь оставалась на пять дней под присмотром её знакомого, а сама она заглядывала только проверить ребенка.
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Дацэ и Мышану полицейские обнаружили случайно, когда погнались за подозрительным парнем они пошли вслед за ним в частный дом. Там они обнаружили недокормленных, чудовищно грязных девочек 6 и 11 лет.
"Младшая, Дацэ, ползала на четвереньках, откликалась на "кис-кис" и не могла говорить. Медики не сразу смогли определить их возраст — обе были слишком истощены. Старшая, Мышана, не могла вспомнить, когда в последний раз была в школе. Сейчас обе девочки в больнице", - говорится в сообщении.
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