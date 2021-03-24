На Донбассе сообщили о подозрении полицейскому, который применил силу к 12-летнему парню
Как передает Politeka.net, об этом сообщили в отделе информационной политики
Донецкой областной прокуратуры.
Как удалось выяснить следователям, 16 февраля 2020 года полицейский на служебной машине приехал на место ДТП и во время оформления аварии 12-летний пассажир одного из авто решил пойти домой.
"Чтобы задержать малолетнего, выходя за пределы предоставленных полномочий, полицейский применил к нему специальные приемы борьбы рукопашного боя. В результате указанных действий малолетнему потерпевшему причинены легкие телесные повреждения", - сообщили в прокуратуре.
Сейчас досудебное расследование продолжается, а правоохранителю сообщено о подозрении в превышении власти или служебных полномочий.
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