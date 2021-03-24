Это уже настоящий беспредел

На Донбассе сообщили о подозрении полицейскому, который применил силу к 12-летнему парню

Как передает Politeka.net, об этом сообщили в отделе информационной политики

Донецкой областной прокуратуры.

Как удалось выяснить следователям, 16 февраля 2020 года полицейский на служебной машине приехал на место ДТП и во время оформления аварии 12-летний пассажир одного из авто решил пойти домой.

"Чтобы задержать малолетнего, выходя за пределы предоставленных полномочий, полицейский применил к нему специальные приемы борьбы рукопашного боя. В результате указанных действий малолетнему потерпевшему причинены легкие телесные повреждения", - сообщили в прокуратуре.

Сейчас досудебное расследование продолжается, а правоохранителю сообщено о подозрении в превышении власти или служебных полномочий.

Ранее мы рассказывали, что одесский патрульный во время задержания хулигана лишился пальца на руке.

Так, жильцы одной из местных многоэтажек пожаловались в полицию на слишком громкую музыку, которая доносилась из соседней квартиры.

Приехав по указанному адресу полицейские обнаружили мужчину в неадекватном состоянии.

Агрессор принялся кидаться на стражей порядка, и во время задержания откусил патрульному часть фалангу одного из пальцев на левой руке.

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