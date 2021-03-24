В Мукачево голая девушка удивила жителей города

Как передает Politeka.net, соответственное видео опубликовали очевидцы в сети (чтобы посмотреть - доскролльте страницу до конца)

Инцидент произошел прямо в центре города.

На опубликованных кадрах видно, что полностью раздетая девушка стояла посреди улицы, выкрикивая: "Миллионерам можно все!".

После этого, она легла прямо на пешеходный переход и раскинула в стороны руки и ноги.

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