В Мукачево голая девушка удивила жителей города

Как передает Politeka.net, соответственное видео опубликовали очевидцы в сети (чтобы посмотреть - доскролльте страницу до конца)

Инцидент произошел прямо в центре города.

На опубликованных кадрах видно, что полностью раздетая девушка стояла посреди улицы, выкрикивая: "Миллионерам можно все!".

После этого, она легла прямо на пешеходный переход и раскинула в стороны руки и ноги.

Ранее мы рассказывали, что полностью раздетый молодой мужчина разгуливал по центральным улицам, несмотря на холодную погоду.

Его заметили вечером 8 марта в Черноморске Одесской области. Местные жители увидели, как голый неадекват забрался в подъезд одного из домов на проспекте Мира и вызвали стражей порядка.

Его удалось поймать и передать сотрудникам скорой. По словам медиков, он находился под воздействием наркотических веществ.