В Украине увеличилось число смертей от коронавируса

Как передает Politeka.net, об этом свидетельствую данные опубликованы на сайте "Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса".



Так, число летальных случаев на 24 марта составило 342 пациента. Таким образом побит вчерашний антирекорд, когда было выявлено 333 летальных случая.



Всего с начала пандемии в Украине умерло 30773 человека.



Также стоит отметить, что Украина, где зафиксировали 11 476 новых заражений, находится на 8 месте - между Францией (14 678) и Германией (10 943) по мере распространения вируса.

По состоянию на 23 марта, в красную зону входят девять регионов Украины: Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Одесская, Сумская и Черновицкая области.



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