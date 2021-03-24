Умер митрополит Хмельницкий и Каменец-Подольский ПЦУ Антоний
Как передает Politeka.net, трагическую новость сообщили на сайте Православной церкви Украины.
"23 марта 2021 на 55-м году жизни от осложнений после коронавирусной болезни отошел к Господу митрополит Хмельницкий и Каменец-Подольский Антоний (в миру - Владислав Васильевич Махота)", - говорится в сообщении.
В священном сане он с 1991 года, с 1994 по 1995 год служил в Крымской епархии Московского Патриархата, перешел к Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата.
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"Пусть Господь примет его душу в Обители Небесные! Соболезнования родным и близким, осиротевшей пастве Хмельницкой области. Царство Небесное, вечная память и вечный покой новопреставленному митрополиту Антонию!", - сообщили в ПЦУ.
Стоит отметить, что Украина уже второй день подряд бьет рекорды по смертности от коронавируса. Так, за сутки 22 марта от осложнений Covid-19 умерло 333 человека, а за минувшие 24 часа, 23 марта - 342 человека. Это является рекордом с начала пандемии.
По состоянию на 23 марта, в красную зону входят девять регионов Украины: Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Одесская, Сумская и Черновицкая области.
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