Оборвалась жизнь украинской военнослужащей, которая 3 дня назад вакцинировалась от коронавируса

Как передает Politeka.net, об этом сообщили на Facebook-страничке Одесской ОГА.

Трагедия произошла в поселке Черноморское. Отмечается, что девушка потеряла сознание на улице. После чего прохожие вызвали "скорую", однако спасти ее не удалось. За два дня до этого она привилась от коронавируса.

"Завтра, 24 марта, будут проведены все необходимые исследования. О причине смерти будет сообщено в кратчайшие сроки. Сообщаем, что женщина действительно была вакцинирована 21 марта 2021 года вместе с личным составом одной из воинских частей. В тот же день, та же мобильная бригада по вакцинации против COVID-19, вакцинировала 120 человек. Все эти люди чувствуют себя хорошо. К сожалению, у умершей были хронические заболевания", - говорится в сообщении.

В Одеской ОГА призвали не спекулировать на теме вакцинации и распространять только проверенную и достоверную информацию.

В Командовании Медицинских сил Вооруженных Сил Украины в Facebook сообщили, что она страдала гипертонической болезнью.



Сейчас Национальная полиция и ВСУ проводит расследование произошедшего.

В сети сообщают, что умершую 43-летнюю контрактницу звали Инна Нарожная. Она была старшим солдатом и бухгалтером первой категории.

На фото - слева

Стоит отметить, что накануне локдауна в одесских ночных клубах наблюдалось тотальное пренебрежение карантинных норм.

В сети показывали, как публика толпилась на концертах и ночных заведениях. Никто из тусовщиков и не думал соблюдать дистанцию, и уж тем более масочный режим.

Отметим, что 20 марта всю Одесскую область отнесли к "красной" карантинной зоне. Компанию там ей составили Киев, Ивано-Франковская, Закарпатская, Житомирская и Черновицкая области.

Напомним, что Одесса вошла в "красную" зону: когда введут жесткий локдаун и что ждет жителей

А еще Politeka писала тысячи людей попрощались с известным одесситом, которого забрал COVID-19, кадры

Также Politeka сообщала, что медик и одесситы рассказали о самочувствии после вакцинации: "головная боль, температура..."



