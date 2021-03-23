На Житомирщине исчез без вести двухлетний ребенок
Как передает Politeka.net, подробности поисковой операции рассказали в отделе коммуникаций полиции области.
О пропаже ребенка, 21 марта, сообщили его тетя - ей позвонила сестра и сообщила, что не может найти своего маленького сына.
"Пока женщина хлопотала по хозяйству, ее 2-летний сын играл во дворе. В какой-то момент хозяйка увидела брошенные игрушки мальчиком, однако его самого нигде не было", - рассказали в полиции.
Все происходило в загородном доме семьи - рядом был только лес и заброшенные дома.
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Разделившись на группы, полицейские принялись за поиски ребенка. К счастью, все обошлось и ребенка доставили к маме.
"В лесу были отдельные участки, где еще лежал снег. На нем мы заметили следы детской обуви и пошли по ним. Все это время громко звали мальчика по имени. Малыш спокойно шел по лесной дороге, а когда мы его позвали, развернулся к нам навстречу", - рассказали в полиции.
Напомним, под Киевом пропал ребенок, идут розыски.
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