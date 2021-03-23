В Кременчуге Полтавской области женщина обвинила гражданского мужа в избиении

Как передает Politeka.net, кадры потерпевшая Ольга Плохотниченко опубликовала на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть - доскролльте страницу до конца)



По ее словам, она нуждается в защите.

"Человек полтора года издевался надо мной. Над детьми психологически. Он избивал меня много раз при детях. Он не жил с нами. Никто не мешал ему жить, как он хотел. Он сделал благородный поступок, как твердил - дал нам жильё, дом", - рассказала Ольга.



На опубликованных кадрах видно, что все произошло в детской комнате. Мужчина схватил девушку за волосы и вытащил из комнаты.

"Папа, не надо!", - все происходило под крики маленьких детей

Ольга отметила, что так продолжается уже более года, а сейчас он вовсе не пускает ее в дом, оставив с собой младшего ребенка.



"По моим просьбам он не отдаёт ребёнку вещи. Никаких! Как и со мной поступил. Его не волнует ничего. Он лишь консультируется при мне как правильно против воли забрать ребёнка. Полтора года человек избивал меня, угрожал расправой, угрожал, что вывезет по кускам в мусорных мешках", - поделилась девушка.

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Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.