В Коломые от коронавируса умер Зиновий Симчич

Свою актерскую карьеру он начал спустя 25 лет преподавательства в музыкальной школе. Играть в театре он начал только после выхода на пенсию.





Актер умер на 73 году жизни.

"Звезда его судьбы, которая ярко загорелась в марте чуть больше, чем 70 лет назад, погасла от холодных мартовских ковидных ветров сегодня. К сожалению, не выйдет больше на сцену к любимым зрителям: ни в роли Короля, ни в роли Сказочника, ни в роли Шута", - говорится в сообщении.







Пользователи сети выразили свои соболезнования в связи с тяжелой утратой.

"Как жалко! Светлая память, великому человеку", "Вечная память светлой человеку", "Как? Царство Небесное...", - писали в сети.







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