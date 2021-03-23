Трагическую новость сообщили на сайте академического областного украинского драматического театра имени Ивана Озаркевича, передает Politeka.net.
Зиновий Симчич - сын актера и режиссера Василия Симчича, известного по роли Захара Беркута в одноименной киноленте 1971 года.
"Звезда его судьбы, которая ярко загорелась в марте чуть больше, чем 70 лет назад, погасла от холодных мартовских ковидных ветров сегодня. К сожалению, не выйдет больше на сцену к любимым зрителям: ни в роли Короля, ни в роли Сказочника, ни в роли Шута", - говорится в сообщении.
Пользователи сети выразили свои соболезнования в связи с тяжелой утратой.
"Как жалко! Светлая память, великому человеку", "Вечная память светлой человеку", "Как? Царство Небесное...", - писали в сети.
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