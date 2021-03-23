Десятимесячную малышку, которая упала на запчасть от игрушки, спасали врачи

Как передает Politeka.net, об этом сообщает Telegram-канал "Mash".



Инцидент произошел в Москве. По словам родителей девочки, она неудачно упала прямо на острый штырёк игрушки. Младенца экстренно привезли в детскую больницу, а дальше за дело взялись медики.



Инородный предмет из головы ребёнка просто так вытащить было невозможно. После рентгена и ультразвука медики убедились, что всё в порядке.

" Сейчас девочка уже дома, осталось только маленькое отверстие в черепе, которое никак не помешает жизни", - говорится в сообщении.

Ранее мы рассказывали, что в Киеве спасли ребенка, который проглотил неодимовые магниты.

Опасные игрушки 6-летнему мальчику купила его бабушка. По словам мамы, мальчик забавлялся, и "держал" горсть магнитов во рту, но случайно их проглотил.

Кроме того мы писали, что в Киеве ЧП с маршруткой, кадры: "переполнена на полном ходу...".

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.

Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.