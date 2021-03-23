Десятимесячную малышку, которая упала на запчасть от игрушки, спасали врачи
Как передает Politeka.net, об этом сообщает Telegram-канал "Mash".
Инцидент произошел в Москве. По словам родителей девочки, она неудачно упала прямо на острый штырёк игрушки. Младенца экстренно привезли в детскую больницу, а дальше за дело взялись медики.
Инородный предмет из головы ребёнка просто так вытащить было невозможно. После рентгена и ультразвука медики убедились, что всё в порядке.
" Сейчас девочка уже дома, осталось только маленькое отверстие в черепе, которое никак не помешает жизни", - говорится в сообщении.
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Ранее мы рассказывали, что в Киеве спасли ребенка, который проглотил неодимовые магниты.
Опасные игрушки 6-летнему мальчику купила его бабушка. По словам мамы, мальчик забавлялся, и "держал" горсть магнитов во рту, но случайно их проглотил.
Кроме того мы писали, что в Киеве ЧП с маршруткой, кадры: "переполнена на полном ходу...".
Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.
Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.