Под Николаевом депутат выстрелил в человека

Как передает Politeka.net, об инциденте сообщили в Первомайском районном отделе полиции ГУНП.

Все произошло вечером, 22 марта. В полицию сообщили, что 44-летнего местный жителя ранили из огнестрельного оружия.

"Правоохранители установили, что происшествие произошло вблизи железнодорожного переезда, расположенного неподалеку поселка Бандурка Первомайского района, где у 46-летнего депутата одной из ОТГ возник конфликт с четырьмя местными жителями из-за его замечания за спиленное дерево", - сообщили в полиции.

Правоохранители уточнили, что депутат, защищаясь, достал пистолет и выстелил. В итоге пострадавший получил травму ноги.

На данный момент проводится судебно-медицинская экспертиза.

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