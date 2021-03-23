Под Николаевом депутат выстрелил в человека
Как передает Politeka.net, об инциденте сообщили в Первомайском районном отделе полиции ГУНП.
Все произошло вечером, 22 марта. В полицию сообщили, что 44-летнего местный жителя ранили из огнестрельного оружия.
"Правоохранители установили, что происшествие произошло вблизи железнодорожного переезда, расположенного неподалеку поселка Бандурка Первомайского района, где у 46-летнего депутата одной из ОТГ возник конфликт с четырьмя местными жителями из-за его замечания за спиленное дерево", - сообщили в полиции.
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Правоохранители уточнили, что депутат, защищаясь, достал пистолет и выстелил. В итоге пострадавший получил травму ноги.
На данный момент проводится судебно-медицинская экспертиза.
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