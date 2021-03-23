Коронавирус забрал жизнь опытнейшего украинского врача



Как передает Politeka.net, трагическую новость сообщил на своей Facebook-страничке его друг Игорь Козловский.

Украинский рефлексотерапевт Николай Ляпко, создавший известный во всем мире аппликатор с иглами стал жертвой коронавируса.

"Пошел в мир иной мой большой друг, замечательный человек и известный врач и изобретатель аппликационных устройств Николай Ляпко, с которым мы тесно и искренне дружили более 40 лет. Ковид забрал человека с большим любящим сердцем. Светлая и вечная память", — говорится в сообщении.

Врачом скорой помощи он начал работать с 1983 года, в спустя шесть лет стал врачом-иглорефлексотерапевтом. Он создал уникальную технологию иглотерапии, которая широко используется в медицинской практике.

Пользователи сети и коллеги медика выразили свои соболезнования в комментариях под постом.

"Очень грустно. Его аппликаторы - это настоящие спасатели ... Вечная память и сочувствие", "Какая горькая утрата! Знакомы были ещё с 96 года. Замечательный светлый талантливый человек. Царствие небесное. Вечная память. Соболезнования родным и близким", "Очень грустно. Мы уже 25 лет пользуемся продуктом его гения. Аппликатор Ляпко спас не одну тысячу человек. Талантливый, харизматичный, красивый, душевный, сильный ... а перед микроскопическим вирусом не устоял. Вечная память", - писали украинцы в сети.





Напомним, что тотальный локдаун в Украине, в СНБО сделали важное заявление: "На этой неделе..."

А еще Politeka писала в Одессе скорая попала в ДТП, появилось видео: отлетела на трамвайные рельсы

Также Politeka сообщала, что на трассе Киев-Одесса водитель сбил пешехода и дал по газам: пострадавшего переехала фура







