На Николаевщине произошло смертельное ДТП



Как передает Politelka.net, об этом сообщили в отделе коммуникаций Национальной полиции области.



Страшная авария произошла на автодороге под Первомайском.

"В результате дорожно-транспортного происшествия погибли 16-летние водитель и пассажир Opel Astra. 40-летний водитель второй легковушки и его 41-летний пассажир, оба военные, получили телесные повреждения, с которыми госпитализированы", - говорится в сообщении.

На данный момент в полиции выясняют все обстоятельства ДТП.



Ранее мы сообщали, что автобус с украинцами попал в серьезную аварию в Польше.

ДТП произошло в ночь на понедельник, 22 марта, вблизи Кашице.

Автобус, в котором находились 10 граждан Украины, перевернулся. В результате происшествия 1 человек погиб, 5 были госпитализированы.

Напомним, автобус с детьми и их родителями рухнул с высоты, много жертв: "Ехали с экскурсии", кадры трагедии.

Как сообщала Politeka, очевидец раскрыл роковые подробности ДТП с украинцами в Польше, "несло по асфальту, а потом..."

Также Politeka писала, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.