Во Львове крышка люка убила 11-летнего мальчика

Трагедия произошла поздно вечером 21 марта, неподалеку авторынка на улице Зеленой.

Крышка отскочила от колес автомобиля ГСЧС и влетела в авто, которое ехало позади.

По информации издания "Захід нет", в автомобиле ехали супруги с 10-летним сыном, за рулем был отец, а мама сидела сзади.

Крышка люка пробила лобовое стекло транспортного средства и убила ребенка на месте.

Медики не смогли помочь ребенку. Одним из участников аварии был сотрудник Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, теперь расследованием будет заниматься Государственное бюро расследований.

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Вскоре школьницу без сознания обнаружили взрослые. На место вызвали скорую, но помочь девочке уже не смогли. Она умерла от асфиксии, так как собаки тянули девочку за шарф.

Известно, что семья ребёнка благополучная. Обстоятельства трагедии выяснются.

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