Собаки задушили 11-летнюю девочку, играя с ней

Пятиклассница вышла на прогулку с двумя собаками породы кане-корсо в Подмосковье.

Вскоре школьницу без сознания обнаружили взрослые. На место вызвали скорую, но помочь девочке уже не смогли. Она умерла от асфиксии, так как собаки тянули девочку за шарф.

Известно, что семья ребёнка благополучная. Обстоятельства трагедии выяснются.

Ранее мы писали, что из-за осложнений коронавируса умер харьковский врач

Об этом сообщил анестезиолог инфекционки Владимир Корсунов.

Заведующий отделением вирусных гепатитов Харьковской областной инфекционной больницы Дмитрий Пеньков умер в субботу 13 марта.

"Вчера от осложнений "короны" ушел в вечность еще один врач, Дмитрий Борисович Пеньков, искренний, профессиональный человек. Светлая ему память", - написал Корсунов.

Дмитрий Пеньков проработал в инфекционке 25 лет, с 2014 года был заведующим областного специализированного гепатологического центра областной инфекционной больницы.

К слову, пешеходная дорога к метро превратилась в "тропу ада" для харьковчан: "камни, грязь и лужи".

Как сообщала Politeka ранее, в центре Харькова мужчины разгуливали в трусах и шляпах, кадры: "Те, кого в армию не взяли".

Также Politeka писала, что на Харьковщине возобновили массовую вакцинацию от вируса: "прививку уже сделали...".