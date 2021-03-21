В городе Сарны, что в Ровенской области, 17-летний подросток забил женщину-почтальона топором и надеялся забрать деньги из ее сумки

Как сообщает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу полиции Ровенской области, в городе Сарны произошло кровавое убийство. По версии следствия, 17 летний местный житель забил женщину-почтальона топором, когда она приехала на велосипеде к одному из частных домов. После расправы, парень забрал сумку с 18 тысячами гривен и спрятал велосипед жертвы. А орудие убийства – топор – унес в свой дом и спрятал под кроватью.

Подозреваемого уже задержали правоохранители, парень уже признался в содеянном. И теперь ждет суда. За убийство и разбой ему грозит пожизненное заключение, особенно учитывая факт того, что он уже привлекался за кражи. Однако, в то же время парня могут признать неподсудным, так как он стоит на учете психиатра.

Отмечается, что окровавленное тело женщины-почтальона обнаружила во дворе младшая сестра подозреваемого в убийстве парня. На место происшествия вызвали скорую помощь, однако, 43-летняя женщина уже умерла от полученных травм. Спустя несколько часов правоохранители задержали подозреваемого, он даже не успел потратить деньги, которые украл у своей жертвы, так что их изъяли.

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