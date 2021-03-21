Огонь охватил частный жилой дом, все закончилось трагедией

Спасители прибыли на место происшествия, когда возгорание уже было ликвидировано. Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на сообщение в Фейсбук пресс-службы ГУ ГСЧС в Ровенской области.

Так, 20 марта примерно в 10 утра спасателям сообщили о пожаре в селе Опарипсы (Дубенский район).

На место происшествия прибыли бойцы седьмой государственной пожарно-спасательной части Радивилова.

Отмечается, что пожар возник в одноэтажном деревянном жилом доме. Местные жители ликвидировали возгорание на площади 1 м.кв. с помощью подручных средств.

В момент происшествия хозяйка 1934 года рождения находилась в помещении. К несчастью, женщина скончалась. Тело старушки нашли с явными признаками горения одежды.

Кроме того, огонь повредил скамейку и домашние вещи.

На место события прибыла следственно-оперативная группа. Причина возгорания и гибели хозяйки дома устанавливаются.

Ранее мы писали, что 19 марта, в небольшом селе Раков Лес на Волыни произошло возгорание.

Как оказалось, загорелся дом, в котором проживали двое пенсионеров и их 42-летний сын. Пламя увидели соседи, которые и успели спасти из горящего дома 67-летнюю женщину. У нее ожоги половины тела.

К сожалению, муж и сын несчастной погибли.

Известно, что врачи боролись за жизнь пострадавшей. Причину возгорания устанавливают правоохранительные органы.

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