19 марта вблизи села Водяное погиб командир отделения воинской части А280
Как передает Politeka.net, об этом сообщили на Facebook-страничке 36 окремої бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського.
В комментариях под постом украинцы выразили слова сочувствия родственникам погибшего.
Совсем ребенок ... Вечная память тебе солнышко! Родным искренние соболезнования", "Вечная память Герою. Вечная слава. Грустно и больно. Истребляют самый цвет нации. Искренние соболезнования родным", "Не хватает слов, чтобы передать боль за потери наших защитников, а еще, когда погибают такие молодые ...Вечная память и слава Герою! Глубокие соболезнования родным и близким", - писали украинцы в сети.
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