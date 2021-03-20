19 марта вблизи села Водяное погиб командир отделения воинской части А280

Как передает Politeka.net, об этом сообщили на Facebook-страничке 36 окремої бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського.

Младший сержант Андрей Грабарь погиб в результате обстрела наших позиций минометами 120 калибра и гранатометами различных систем.

Бойцу было всего 24 года.





"Смелым морским пехотинцем, хорошим собратом и патриотом своей страны навсегда останется Андрей Владимирович памяти украинского народа", - говорится в сообщении.