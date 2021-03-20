19 марта вблизи села Водяное погиб командир отделения воинской части А280

Как передает Politeka.net, об этом сообщили на Facebook-страничке 36 окремої бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського.

Младший сержант Андрей Грабарь погиб в результате обстрела наших позиций минометами 120 калибра и гранатометами различных систем.
Бойцу было всего 24 года.

"Смелым морским пехотинцем, хорошим собратом и патриотом своей страны навсегда останется Андрей Владимирович памяти украинского народа", - говорится в сообщении.

В комментариях под постом украинцы выразили слова сочувствия родственникам погибшего.

Совсем ребенок ... Вечная память тебе солнышко! Родным искренние соболезнования", "Вечная память Герою. Вечная слава. Грустно и больно. Истребляют самый цвет нации. Искренние соболезнования родным", "Не хватает слов, чтобы передать боль за потери наших защитников, а еще, когда погибают такие молодые ...Вечная память и слава Герою! Глубокие соболезнования родным и близким", - писали украинцы в сети.

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