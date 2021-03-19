На Волыни в результате пожара погибли люди
Как передает Politeka.net, об этом рассказали в сюжете "ТСН" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Страшная трагедия случилась утром, 19 марта, в небольшом селе Раков Лес. Там загорелся дом, в котором проживали двое пенсионеров и их 42-летний сын.
Пламя увидели соседи, которые и успели спасти из горящего дома 67-летнюю женщину. У нее ожоги половины тела. Врачи пытаются стабилизировать его состояние, но оно остается тяжелым.
Во время ликвидации возгорания пожарные обнаружили в доме мужа и сына женщины.
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Стоит отметить, что в этот же день на Волыни произошел еще один смертельный пожар.
В одном из сел Старовыжевской территориальной общины. Загорелся жилой дом 48-летнего местного жителя.
Во время ликвидации возгорания пожарные обнаружили в доме два обгоревших тела мужского пола.
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