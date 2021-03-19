На Одесчине мужчина хладнокровно убил соседку



Как передает Politeka.net, подробности жуткого преступления рассказали в сюжете "Надзвичайних новин" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)



58-летняя жительница села Нерубайское в Одесской области красила свой забор, когда вдруг на пороге появился мужчина с топором. Молча он начал рубить бедную женщину.



Соседи услышали крик о помощи, но голос быстро стих, и люди подумали, что ничего не случилось.

"У нее все тело было в следах от сапогов. Видимо он ее был ногами. Она упала и он начал ее рубить", - рассказала дочь погибшей.

По ее словам, убийца состоит на учете в психбольнице и все жители деревни его боялись.

"Он уже нападал на людей. Это было лет пять назад. Тогда человек выжил и на него не стали писать заявление", - пояснила соседка погибшей.



Мужчину правоохранителя удалось поймать аж на Винничине, куда он поехал к родственникам.

Сейчас он находится в СИЗО.

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