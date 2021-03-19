На Одесчине мужчина хладнокровно убил соседку
Как передает Politeka.net, подробности жуткого преступления рассказали в сюжете "Надзвичайних новин" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
58-летняя жительница села Нерубайское в Одесской области красила свой забор, когда вдруг на пороге появился мужчина с топором. Молча он начал рубить бедную женщину.
Соседи услышали крик о помощи, но голос быстро стих, и люди подумали, что ничего не случилось.
"У нее все тело было в следах от сапогов. Видимо он ее был ногами. Она упала и он начал ее рубить", - рассказала дочь погибшей.
По ее словам, убийца состоит на учете в психбольнице и все жители деревни его боялись.
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"Он уже нападал на людей. Это было лет пять назад. Тогда человек выжил и на него не стали писать заявление", - пояснила соседка погибшей.
Мужчину правоохранителя удалось поймать аж на Винничине, куда он поехал к родственникам.
Сейчас он находится в СИЗО.
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