Парню было всего 24...

На Черкащине произошло смертельное ДПТ

Как передает Politeka.net, об этом сообщили в отделе коммуникаций Нацполиции области.

Трагедия произошла около шести часов утра на трассе "Киев-Одесса" в Уманском районе.

По информации правоохранителей, водитель "Шкоды" двигался со скоростью 203 км и не справился с управлением.

В результате легковушка столкнулась с фурой, которая была припаркован на обочине автодороги с включенными аварийными маячками.

24-летний водитель "Шкоды" погиб на месте.

Правоохранители проводят все необходимые следственные действия, чтобы установить обстоятельства и причины этого происшествия.

Стоит отметить, что этим же утром жуткая авария произошла с участием военного грузовика «КаМАЗ» и на Хмельниччине.

Как сообщили в полиции, местом трагедии стала трасса Стрый — Кировоград — Знаменка.

По предварительным данным, водитель и пассажир грузовика травм не получили и в больницу не доставлялись. А люди, которые были в Audi погибли.



