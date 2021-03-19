На Черкащине произошло смертельное ДПТ
Как передает Politeka.net, об этом сообщили в отделе коммуникаций Нацполиции области.
Трагедия произошла около шести часов утра на трассе "Киев-Одесса" в Уманском районе.
По информации правоохранителей, водитель "Шкоды" двигался со скоростью 203 км и не справился с управлением.
В результате легковушка столкнулась с фурой, которая была припаркован на обочине автодороги с включенными аварийными маячками.
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24-летний водитель "Шкоды" погиб на месте.
Правоохранители проводят все необходимые следственные действия, чтобы установить обстоятельства и причины этого происшествия.
Стоит отметить, что этим же утром жуткая авария произошла с участием военного грузовика «КаМАЗ» и на Хмельниччине.
Как сообщили в полиции, местом трагедии стала трасса Стрый — Кировоград — Знаменка.
По предварительным данным, водитель и пассажир грузовика травм не получили и в больницу не доставлялись. А люди, которые были в Audi погибли.
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