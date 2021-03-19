Мощный взрыв прогремел в многоэтажке под Москвой



Как передает Politeka.net, кадры и подробности с места ЧП сообщает Telegram-канал "360tv".

"Взрыв прогремел в жилой девятиэтажке на улице Зеленой в подмосковных Химках, сообщает наш источник. Из окон восьмого этажа сейчас идет дым", - говорится в сообщении.





В результате взрыва возник пожар, а в соседних квартирах повылетали окна.

Уже известно, что обрушились две стены, а под завалами находятся двое детей.

В сети также сообщают об одном погибшем.

Ранее сообщалось, что в середине декабря в Киеве на проспекте Георгия Гонгадзе заминировали автомобиль.

На место приехали взрывотехники, и информация о заминировании подтвердилась. На улице было перекрыто несколько выездов из дворов, люди не могли выехать на работу. Впоследствии взрывотехники разминировали авто.

Напомним, угроза взрыва на вокзале в Киеве: людей срочно эвакуируют, фото с места ЧП.

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.

Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.