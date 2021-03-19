Мощный взрыв прогремел в многоэтажке под Москвой
Как передает Politeka.net, кадры и подробности с места ЧП сообщает Telegram-канал "360tv".
"Взрыв прогремел в жилой девятиэтажке на улице Зеленой в подмосковных Химках, сообщает наш источник. Из окон восьмого этажа сейчас идет дым", - говорится в сообщении.
В результате взрыва возник пожар, а в соседних квартирах повылетали окна.
Уже известно, что обрушились две стены, а под завалами находятся двое детей.
Довольная Лорак после отдыха в Стамбуле озадачила "новым" лицом: "Какие губы..."
"Холостяк" Заливако не устоял перед чарами брюнетки, кадры жарких поцелуев: "Свиданий больше не будет"
51-летняя Дженифер Лопес изящно задрала платье, сверкнув гладенькими ножками: "Вечно юная..."
Надя Дорофеева засветила "ложбинку греха", пококетничав перед зеркалом: "Хороший день..."
Беспечный Балан с красоткой в прозрачном наряде предались страсти прямо на публике: "Данчик, поскромнее надо"
В сети также сообщают об одном погибшем.
Ранее сообщалось, что в середине декабря в Киеве на проспекте Георгия Гонгадзе заминировали автомобиль.
На место приехали взрывотехники, и информация о заминировании подтвердилась. На улице было перекрыто несколько выездов из дворов, люди не могли выехать на работу. Впоследствии взрывотехники разминировали авто.
Напомним, угроза взрыва на вокзале в Киеве: людей срочно эвакуируют, фото с места ЧП.
Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.
Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.