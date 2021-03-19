На Донбассе погиб украинский защитник



Как передает Politeka.net, о герое рассказали на Facebook-страничке Красиловского районного военного комиссариата.



Трагическая новость всколыхнула Украину еще вчера, 18 марта. 56-летний младший сержант Виктор Пасека из Хмельнитчины получил смертельное ранение в голову во время прицельного обстрела со стороны "Л/ДНР".

"В настоящее время проводятся мероприятия по эвакуации тела младшего сержанта Пасека В.С. в безопасное место. Время и место захоронения будет известно позже. Выражаем искренние соболезнования семье погибшего. Память о нашем земляке жить в сердцах каждого! Герои не умирают! Вечная слава герою!", - говорится в сообщении.

Известно, что в 2018 году Виктор работал водителем троллейбуса.

В сети выразили соболезнования в связи с тяжелой потерей. Также известно, что у него осталась дочь.

"Вечная память, царство небесное. Печаль и боль... Как пережить это семье? Герой, Царство Небесное ....", "Родным искренние соболезнования. А герою Вечная память и Царствие Небесное", "Вечная память, искренние соболезнования его доченьке Оле которая осталась без отца ....", - писали в комментариях под постом.



Напомним, что Украина понесла невосполнимые потери на Донбассе: в ВСУ сообщил горестную весть.

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