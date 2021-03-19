Смертельная авария с участием военного грузовика «КаМАЗ» и автомобиля Audi произошла 18 марта в Хмельницкой области

Как сообщили в полиции Хмельницкой области, местом трагедии стала трасса Стрый — Кировоград — Знаменка. (Чтобы посмотреть видео – проскролльте вниз).

В результате столкновения автомобилей произошло возгорание. Огонь был такой силы, что «КамАЗ» сгорел дотла.

По предварительным данным, водитель и пассажир грузовика травм не получили и в больницу не доставлялись. А люди, которые были в Audi погибли.

Полиция сообщает, что в результате происшествия погибли два человека с автомобиля Audi. Их личности устанавливаются.

По предварительным данным, причиной аварии стало то, что человек, находившийся за рулем Audi, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Обе машины загорелись, по-видимому, потому, что в КамАЗе были легковоспламеняющиеся материалы. Предварительно, это были бинты, вата, спирт и т.п. перевязочный материал.

На месте происшествия работали полиция, медики, спасатели. Все детали и обстоятельства выясняются.

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