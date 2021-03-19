Смертельная авария с участием военного грузовика «КаМАЗ» и автомобиля Audi произошла 18 марта в Хмельницкой области
Как сообщили в полиции Хмельницкой области, местом трагедии стала трасса Стрый — Кировоград — Знаменка. (Чтобы посмотреть видео – проскролльте вниз).
В результате столкновения автомобилей произошло возгорание. Огонь был такой силы, что «КамАЗ» сгорел дотла.
Довольная Лорак после отдыха в Стамбуле озадачила "новым" лицом: "Какие губы..."
Оборвалась жизнь звезды культового сериала, им восхищались миллионы: подробности трагедии
Подопечная Потапа Андраде решилась на признание об отношениях с Ломакиным: «Мне пришлось…»
Надя Дорофеева засветила "ложбинку греха", пококетничав перед зеркалом: "Хороший день..."
"Мама выпрыгнула в окно": отец с сыном погибли в пожаре, возникшем из-за электросамоката
По предварительным данным, водитель и пассажир грузовика травм не получили и в больницу не доставлялись. А люди, которые были в Audi погибли.
Полиция сообщает, что в результате происшествия погибли два человека с автомобиля Audi. Их личности устанавливаются.
По предварительным данным, причиной аварии стало то, что человек, находившийся за рулем Audi, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Обе машины загорелись, по-видимому, потому, что в КамАЗе были легковоспламеняющиеся материалы. Предварительно, это были бинты, вата, спирт и т.п. перевязочный материал.
На месте происшествия работали полиция, медики, спасатели. Все детали и обстоятельства выясняются.
Напомним, в Киеве авто превратилось в груду металла, влетев на скорости в грузовик, появились детали и кадры: "Уснул..."
Как сообщала Politeka, ЧП произошло на "Укразализныце" под Киевом: оборвалась жизнь человека, кадры с места трагедии.
Также Politeka писала, что авария забрала жизни двух 17-летних девушек, детали трагедии.