Коронавирус забрал жизнь опытнейшего украинского врача

Как передает Politeka.net, трагические новости 17 марта сообщили на Facebook-страничке Департамента охраны здоровья населения Днепровской городского совета.

Чебанов Константин Олегович был генеральным директором КНП «Городская клиническая больница №4» ДМР.

"Это был настоящий Врач, который посвятил свою жизнь медицине, лечению и помощи больным. Руководитель замечательный человек, на 100% отдавался делу и больницу. Спасибо за профессионализм, опыт, мудрость и сотрудничестве. Выражаем искренние соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении.

Прощание с Константином Олеговичом прошло 18 марта. В последний путь его пришли провести десятки, а то и сотни коллег и жителей города.

"Один из лучших главных врачей. Порядочный, добрый и искренний человек. Человек, которого будет не хватать. Незаменимые есть. Попрощались. Тяжело. Пока еще нет осознания, что его уже нет. Вечная светлая память Константину Олеговичу Чебанову и большая благодарность", - написала в сети Наталия Хазан.

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