Коронавирус забрал жизнь опытнейшего украинского врача
Как передает Politeka.net, трагические новости 17 марта сообщили на Facebook-страничке Департамента охраны здоровья населения Днепровской городского совета.
Чебанов Константин Олегович был генеральным директором КНП «Городская клиническая больница №4» ДМР.
"Это был настоящий Врач, который посвятил свою жизнь медицине, лечению и помощи больным. Руководитель замечательный человек, на 100% отдавался делу и больницу. Спасибо за профессионализм, опыт, мудрость и сотрудничестве. Выражаем искренние соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении.
Прощание с Константином Олеговичом прошло 18 марта. В последний путь его пришли провести десятки, а то и сотни коллег и жителей города.
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Как сообщала Politeka, главврач больницы предупредил о грядущем коллапсе, срочное заявление.
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