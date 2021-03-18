Коронавирус забрал жизнь опытнейшего украинского врача



Как передает Politeka.net, трагические новости 17 марта сообщили на Facebook-страничке Департамента охраны здоровья населения Днепровской городского совета.



Чебанов Константин Олегович был генеральным директором КНП «Городская клиническая больница №4» ДМР.

"Это был настоящий Врач, который посвятил свою жизнь медицине, лечению и помощи больным. Руководитель замечательный человек, на 100% отдавался делу и больницу. Спасибо за профессионализм, опыт, мудрость и сотрудничестве. Выражаем искренние соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении.

Прощание с Константином Олеговичом прошло 18 марта. В последний путь его пришли провести десятки, а то и сотни коллег и жителей города.